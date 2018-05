Governo, Sisto (Fi): per M5s Sud è solo serbatoio voti

Roma, 17 mag. - "I 5 Stelle hanno ottenuto tanto dal Sud in termini di consenso elettorale, perciò è ancor più sconcertante che nel contratto di governo il rilancio del Mezzogiorno sia il grande assente. Le nostre regioni non possono essere viste come un serbatoio di voti a cui attingere salvo poi ignorare la loro esistenza dal minuto dopo la chiusura delle urne". Lo dichiara il deputato Francesco Paolo Sisto, coordinatore di Forza Italia per Bari e provincia.

"Tutti gli indicatori, da ultimo il rapporto Istat di ieri, confermano il ritardo sul lato occupazionale, produttivo e infrastrutturale del Mezzogiorno. Dopo anni di politiche `a salve` dei governi targati Pd, che hanno spianato la strada all'affermazione del populismo grillino, era lecito aspettarsi un Sud protagonista nell'azione di governo. Invece il timore è che, ancora una volta, la questione meridionale resti la grande irrisolta del nostro Paese", conclude.