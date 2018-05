Roma, 17 mag. - In prospettiva poi c'è il tema dei 28.500 soldati Usa presenti in Corea del Sud, una vera forza d'invasione per Pyongyang. Per quanto Kim abbia al momento tolto dal tavolo la questione del ritiro americano, è chiaro che la firma di un'eventuale pace con la Corea del Nord potrebbe metterlo di nuovo in agenda. Kang ha spiegato che per ora non sene parla e che la questione va gestita con "prudenza, senza fretta".