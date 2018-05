Pretattica e formalismi, la torutosa via verso summit Kim-Trump -4

Roma, 17 mag. - Ma una certa prudenza è stata mostrata anche da Trump, il quale ha detto di non aver ricevuto alcuna formale notizia per un cambio di piano relativo al summit di Singapore. "Vedremo cosa accadrà, quel che sarà sarà", ha affermato nello Studio ovale.

Uno degli elementi che ha irritato, prevedibilmente, la Corea del Nord è stato l'insistere da parte del consigliere di sicurezza nazionale di Trump, il falco John Bolton, il quale ha più volta parlato di "modello Libia" per la denuclearizzazione nordcoreana. "Non nascondo il senso di ripugnanza per lui", ha detto il primo vicepremier nordcoreano Kim Kye Gwan, secondo la Kcna.(Segue)