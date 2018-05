Pretattica e formalismi, la torutosa via verso summit Kim-Trump -2

Roma, 17 mag. - "Noi faremo sforzi continuativi per mantenere e migliorare l'attuale situazione politica. Ma esercitazioni indiscriminate per l'invasione del Nord non saranno tollerate", si legge oggi sul sito nordcoreano Uriminzokkiri. Altrettanto duro il Rodong Sinmun, giornale del Partito dei lavoratori coreani: "Il Nord e Sudcorea devono astenersi da comportamenti militari che minaccino e provochino l'altra parte, se entrambi vogliono andare verso la pace e l'unificazione. Esercitazioni militari che tramino l'invasione del Nord, e che vanno contro la Dichiarazione di Panmunjom, non saranno perdonati".

Max Thunder sono iniziate la settimana scorsa e coinvolgono 100 aerei dei due lati. Sono coinvolti anche aerei stealth F-22. Questi aerei sono citati esplicitamente dall'Uriminzokkiri come una minaccia, assieme ai bombardieri B.52, che tuttavia non dovrebbero essere parte delle esercitazioni. (Segue)