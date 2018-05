Pd, Boccia: auspico conferma Martina e iter congressuale condiviso

Roma, 17 mag. - "Il congresso del Pd va fatto in tempi adeguati. Mi auguro che sabato in Assemblea venga confermato Maurizio Martina per portare il Pd verso un congresso condiviso che possa celebrarsi in tempi adeguati. Serve un Pd che riparta dagli ultimi, dalle periferie, dai giovani, da chi ci ha voltato le spalle; serve un Pd che costruisca il nuovo campo del centrosinistra italiano". Così Francesco Boccia, capogruppo PD in commissione speciale alla Camera, in diretta a Studio 24 su Rainews24.