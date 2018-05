Alitalia, Gubitosi: nostro lavoro più complicato di quello in 2008

Roma, 17 mag. - Gli attuali commissari straordinari dell'Alitalia stanno svolgendo un lavoro più complicato rispetto al commissario straordinario che gestì la privatizzazione della vecchia Alitalia nel 2008. Lo ha detto il commissario straordinario Luigi Gubitosi, in audizione al Senato.

"Augusto Fantozzi (commissario straordinario nel 2008 ndr.) ha fatto una liquidazione di quello che non è andato in continuità - ha detto Gubitosi -. Per fare una liquidazione ci vuole molto poco, ma noi stiamo cercando di mantenere la compagnia in continuità, non in liquidazione. E' più difficile".