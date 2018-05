Governo, Genish: in bozza nulla di preciso su Tim, non preoccupato

Milano, 17 mag. - Nelle bozze del contratto di Governo Lega-M5S circolate in questi giorni "c'è una parte che riguarda le infrastrutture, ma non abbiamo visto niente di importante sul settore delle tlc e sulla nostra azienda. Non sappiamo quale politica sarà effettivamente applicata ma è anche interesse del futuro Governo lasciare che il mercato si evolva nel modo migliore possibile e permettere che vadano avanti gli investimenti delle aziende per far avanzare le infrastrutture e l'Italia. Non sono preoccupato". Lo ha dichiarato il Ceo di Tim, Amos Genish, nel corso della conference call sulla trimestrale.