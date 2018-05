Rd Congo: "Nuova fase" di epidemia Ebola dopo primo caso urbano -2

Roma, 17 mag. - Il ministro della Sanità ha detto che le autorità sono al lavoro per seguire tutte le vie aeree, fluviali e stradali dentro e fuori la città di Mbandaka per individuare la fonte del virus. "Dall'annuncio dell'allerta a Mbandaka, i nostri epidemiologi stanno lavorando sul campo per identificare le persone che sono state in contatto con casi sospetti", ha detto Kalenga.

Si tratta della nona epidemia di Ebola in Congo dal 1976, ma come ha ricordato oggi la dottoressa Roberta Petrucci, membro di una delle equipe di emergenza di Medici senza frontiere in azione, "finora sono tutte scoppiate in aree remote e isolate, com'è stato per l`ultimo caso dello scorso anno a Likati, quando l'epidemia non si è diffusa". "Con i nuovi casi confermati a Mbandaka, la situazione è cambiata ed è diventata più grave e allarmante, dato che la malattia ha raggiunto un'area urbana", ha rimarcato.(Segue)