Rd Congo: "Nuova fase" di epidemia Ebola dopo primo caso urbano

Roma, 17 mag. - L'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo è entrata in una "nuova fase" dopo la conferma del primo caso di infezione urbana a Mbandaka, nel Nord-Ovest del Paese, città che conta circa un milione di abitanti. "Siamo entrati in una nuova fase dell'epidemia di Ebola che ora sta interessando tre distretti sanitari, tra cui uno urbano", ha detto oggi il ministro della Sanità congolese, Oly Ilunga Kalenga, in un comunicato citato dall'agenzia di stampa Xinhua.

L'8 maggio scorso le autorità congolesi hanno dichiarato un'epidemia di Ebola nel Nord-Ovest del Paese, vicino al confine con la Repubblica del Congo, e l'ultimo bilancio è di 23 decessi, tutti avvenuti in zone rurali, dove le autorità riescono a contenere meglio la diffusione del virus. Il primo caso registrato in città rischia ora di favorire un "aumento esplosivo" di casi, come dichiarato alla Bbc da un alto funzionario dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Peter Salama.

Mbandaka è una città portuale situata sul fiume Congo, sull'altra sponda rispetto al Congo-Brazzaville. E' inoltre un importante snodo verso la capitale Kinshasa, che conta 10 milioni di abitanti. (Segue)