Compagnia privata cinese lancia razzo suborbitale

Roma, 17 mag. - Un razzo suborbitale è stato lanciato nello spazio oggi da una startup dell'industria aerospaziale cinese, una compagnia privata che cerca di mettersi in concorrenza con rivali Usa come SpaceX e Blue Origin. Si tratta del primo lancio privato effettuato da un'azienda cinese.

OneSpace, la compagnia cinese dietro il lancio, è una delle decine di rivali cinesi che vogliono andare a prendere una fetta di un settore stimato 339 miliardi di dollari da Bank of America Merril Lynch.

Il razzo "Chongqing Lingjiang Star" è stato lanciato da un sito non precisato nella parte nordoccidentale della Cina e ha raggiunto un'altitudine di 273 km prima di ricadere sulla Terra, ha riferito in un comunicato la compagnia. Il lancio è stato anche realizzato per dimostrare l'efficienza dei razzi OS-X della compagnia, che sono stati progettati per condurre ricerche nel sottere dei voli suborbitali.

Entro la fine del decennio, OneSpace vuole costruire 20 razzi OS-X capaci di mettere in orbita carichi da 100 kg a un'orbita di 800 km dalla Terra, ha spiegato il portavoce della compagnia Chen Jianglan. Il gruppo sta costruendo anche un altro tipo di razzi, la serie M, per entrare nel settore dei microsatelliti.