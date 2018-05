Sala: registrazione bimbo con due mamme? Milano avanti su diritti

Milano, 17 mag. - "Milano non deve recuperare nulla, è sempre stata alla testa del percorso sui diritti, poi noi facciamo le cose con i nostri tempi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della prevista registrazione a giugno di un bambino appena nato come figlio di due madri. "Abbiamo voluto esaminare bene le qustioni perché il tema non si esaurisce con la registrazione di un bambino di due mamme, ma ci sono anche bambini nati all'estero sui quali ci possono essere più dubbi, infatti abbiamo chiesto chiarimenti al governo. Ne abbiamo discusso, ma dalla giunta è giunto un sì senza distinguo. Milano va avanti anche indipendentemente dagli altri, chiediamo solo di rispettare i nostri tempi" ha proseguito il primo cittadino a margine della presentazione dell'evento Radio Italia Live.