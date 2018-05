Milano, 17 mag. - "Abbiamo richiesto la Cigs con l'obiettivo di gestire circa 2800 esuberi, stiamo lavorando per risolvere la questione nel più breve tempo possibile con tutte le parti coinvolte". Lo ha detto il Ceo di Tim, Amos Genish, nel corso della conferernce call sulla trimestrale, ricordando come il contratto di solidarietà in Tim sia scaduto alla fine del 2017.