Usa,numero di bambini nati nel 2017 al livello più basso dal 1987

New York, 17 mag. - Il numero di bambini nati negli Stati Uniti è sceso al livello più basso da 30 anni, segno del cambiamento culturale in atto, che porta le donne a ritardare o a rinunciare alla maternità, secondo gli esperti.

Nel 2017, sono nati 3,853 milioni di bambini, il numero più basso dal 1987, con una diminuzione del numero di mamme teenager, ventenni e trentenni, mentre cresce il numero di mamme quarantenni; rispetto all'anno precedente, le nascite sono diminuite di 92.000 unità. I dati sono contenuti in un rapporto governativo pubblicato oggi.

Il tasso di fertilità, che prende in considerazione i dati relativi alle donne tra i 15 e i 44 anni, è sceso a circa 60 su mille, registrando il calo annuale (3%) peggiore dal 2010 e il dato peggiore in assoluto da quando le autorità lo registrano, ovvero dal 1909. Un decennio fa, una donna aveva in media 2,1 figli, ora meno di 1,8, il livello più basso dal 1978.