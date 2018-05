Gb, Elton John si esibirà durante le nozze di Harry e Meghan

Roma, 17 mag. - Elton John si esibirà durante le nozze reali, sabato, fra il principe Harry e Meghan Markle: lo hanno riferito al sito Tmze fonti vicine al cantante, spiegando che non è ancora chiaro se la star della musica mondiale si esibirà al pianoforte durante la cerimonia in chiesa o più tardi, durante i festeggiamenti.

Elton John frequenta da anni la famiglia reale ed era un amico molto intimo della principessa Diana, madre defunta del futuro sposo. Il cantante è stato anche di grande sostegno per lo stesso Harry e il fratello, principe William, alla morte di Diana nel 1997. Al suo funerale si esibì con l'ormai celeberrima "Candle in the Wind".