Fonti M5s: chiuso accordo programma, passi avanti su premier -2

Roma, 17 mag. - "Tutti i punti del programma rimasti in sospeso sono stati risolti in maniera soddisfacente per entrambe le parti".

Alla riunione ristretta sul premier erano presenti, oltre ai due leader Salvini e Di Maio, il responsabile della comunicazione M5S Rocco Casalino, il leghista Giancarlo Giorgetti e due tecnici. "Non c'è ancora il winner - viene spiegato - ma ci sono passi avanti significativi".

Quanto al programma, ci sono state correzioni "sul jobs act per risolvere il problema della precarizzazione del lavoro".

"Non c'è più nulla sull'euro - viene spiegato ancora dalle fonti M5s - il riferimento è stato tolto. E' stato inserito qualcosa sull'alienazione genitoriale, sui Vigili del fuoco, sul reddito di cittadinanza è stato modificato il limite temporale ma trovata una formula per incentivare i centri per l'impiego a offrire lavoro".

Cambia anche il comitato di conciliazione "affinchè non sia in contrasto con la Costituzione, da entrambe le parti si è compreso che bisognava trovare una formula diversa. E' stata tolta una parte su come era fatto e sulle votazioni perchè sembrava quasi una cosa parallela al Consiglio dei ministri".

Infine No Tav e Terzo valico: "E' stata lasciata aperta la parte che riguarda le opere pubbliche, vanno valutati i costi -benefici, si è tolto il tema del Terzo valico perchè non ha senso definire ora senza conoscere a che punto sono le opere pubbliche".

Le stesse fonti affermano che "non si è discusso di deficit" e che "sono state accolte le nostre richieste sul tema immigrazione affinchè nei centri di detenzione temporanea degli immigrati irregolari siano garantite condizioni umanitarie e sanitarie".