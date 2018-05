Sala: Zingaretti candidato segretario Pd? Continuiamo con Martina

Milano, 17 mag. - "Non credo che sia il momento di riflettere su altre alternative, si rischia di fare confusione. Io ho sempre detto che, pur in un periodo transitorio, la guida di Martina può certamente funzionare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito dell'eventuale candidatura del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla segreteria del Pd. "Io auspico invece che gli amministratori locali, non con una voglia di guida ma di indirizzo, portando le loro idee, sappiano lavorare insieme. Aspettavo Zingaretti anche per discutere di questo, come ho visto velocemente Nardella nei giorni scorsi. In questo momento tutti noi amministratori di sinistra stiamo intensificando i contatti per dare un contributo, non tanto per chiedere ruoli" ha proseguito il primo cittadino.