Roma, 17 mag. - "Noi non solo in teoria ma anche auspicabilmente completiamo il lavoro il 31 ottobre". Lo ha detto il commissario straordinario dell'Alitalia, Luigi Gubitosi, in audizione al Senato in relazione al termine ultimo stabilito per la cessione della compagnia e per il lavoro dei commissari straodinari.

"Auspicabilmente - ha ribadito - non dovremmo più esserci dopo il 31 ottobre".