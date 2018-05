Boccia (Pd): inizia fine centrodestra, Pd lavori ad alternativa

Roma, 17 mag. - "Se questo governo partirà, così come pare, sarà l'inizio della fine della coalizione di centrodestra". Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, in diretta a Studio24 su Rainews 24.

"Forza Italia - ha osservato - è stata messa all'opposizione dai veti del M5S, Giorgia Meloni ha scelto di non entrare nel governo e farà opposizione, come sa fare, sui temi cari alla destra. Salvini si sta prendendo la responsabilità di rompere la coalizione che gli ha consentito di avere i seggi necessari a far nascere questo governo. Il M5S, arrivando a Palazzo Chigi, perderà ogni purezza e toccherà con mano cosa vuol dire amministrate la cosa pubblica".

"Al Pd - ha aggiunto Boccia - ora tocca più che mai entrare sempre nel merito dei provvedimenti, indicando una rotta alternativa all'idea di società di Lega-M5S. Dall'assemblea di sabato 19 in poi avremo l'obbligo di scrivere un nuovo capitolo della storia della sinistra riformista".