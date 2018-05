Gb, Meghan Markle conferma: il padre non parteciperà alle nozze -2

Roma, 17 mag. - "Mi sono sempre presa cura di mio padre e spero che gli verrà dato lo spazio di cui ha bisogno per concentrarsi sulla sua salute", ha aggiunto Markle nella sua dichiarazione.

La futura sposa di Harry ha quindi ringraziato "tutti coloro che hanno offerto generosi messaggi di sostegno. Sapete quanto io e Harry non vediamo l'ora di condividere il nostro giorno speciale con voi, sabato", ha aggiunto.

Il fratellastro di Meghan, Thomas Markle Jr., da parte sua ha detto al Daily Mirror che il padre ha "il cuore spezzato per non potere stare con Meg a Windsor e non essere in grado di portarla all'altare".

(fonte afp)