Pittella (Pd): nel contratto di governo nulla sul Sud, gravissimo

Roma, 17 mag. - "È gravissimo che nel contratto di governo non vi sia un capitolo dedicato al Mezzogiorno di Italia. L'agenda politica di Salvini e Di Maio è completamente priva di attenzione ai problemi del sud del Paese, come è sempre accaduto nella migliore tradizione leghista". Lo ha detto il capogruppo della Commissione Speciale Gianni Pittella, commentando la bozza del contratto tra Lega e M5s.

"Il Sud - sottolinea il parlamentare dem - non può essere utilizzato solo in campagna elettorale come bacino di voti. Chi ha chiesto e ottenuto la fiducia degli elettori, chi ha denunciato con il megafono che troppe famiglie nel Mezzogiorno vivono in uno stato di povertà e persino di miseria nera, in che modo pensa di superare il divario così marcato con il Nord? La nostra è una nazione che corre a due marce e ciò è tanto più grave perché senza uno sviluppo più forte e unitario del mezzogiorno non crescerà l'intero Paese. Abbandonare il buon lavoro sinora fatto, non prevedere di sanare il deficit infrastrutturale materiale e immateriale, di istituire le zone economiche speciali a fiscalità di vantaggio, di programmare una politica euromediterranea con lo sviluppo adeguato di porti interporti e aeroporti, non contemplare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria e in Sicilia - conclude Pittella - è una colossale miopia politica ed economica e una assoluta assenza di visione".