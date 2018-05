Ue vuole cambiare definizione Pmi. Cavallo di Troia per i big

Roma, 17 mag. - Il nuovo governo, se e quando nascerà, dovrà subito affrontare un tema caldo in sede europea. Non si tratta di vincoli di finanza pubblica o di immigrazione, questa volta sul piatto c'è il "backbone" della struttura produttiva del Belpaese.

Di ieri la decisione della Commissione Industria del Parlamento europea che ha votato una risoluzione per cambiare la definizione di Piccole e medie imprese in vigore dal 2003.

Sono subito arrivate le critiche dell'Ebc l'associazione europea delle micro, piccole e medie imprese delle costruzioni. Un settore dell'economia prevalentemente composto da micro e piccole imprese. In quelle piccole, con meno di 50 dipendenti, è concentrato l'70% dell'occupazione e il 60% della produzione totale. Più in generale, in questo settore, ben il 98,9% delle imprese sono micro o piccole.

Per l'Ebc l'attuale definizione di Pmi, basata sui parametri di fatturato e dimensione( medie imprese meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore a 50 milioni di euro; piccole meno di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 10 milioni; micro meno di 10 dipendenti e ricavi inferiori a 2 milioni), pur già largheggiante, non deve essere toccata.

Dura critica all'intenzione del Parlamento europeo di inserire nuovi parametri, quali quelli legati alla produttività e all'inflazione, peraltro, nella Ue, diversi da paese a paese.

Opposizione all'inclusione di altri criteri costruiti sugli assetti proprietari delle imprese, sui loro livelli di capitale proprio e sull'orientamento alle esportazioni "perchè diluiscono la definizione di Pmi senza portare a questa categoria di imprese alcun vantaggio", scrive l'Ebc.

"Invece di allargare le maglie per includere le imprese di maggiori dimensioni, dovremmo concentrarci su quelle più vulnerabili, cioè quelle micro e quelle piccole che rappresentano la maggioranza nel settore delle costruzioni" sottolinea Eugenio Quinteri, Segretario generale dell'Ebc.

Sulla stessa lunghezza d'onda la nota di Dario Tamburrano, europarlamentare di M5s "la risoluzione della Commissione Industria, inoltre, comporta il serio rischio che i finanziamenti vengano sottratti alle vere piccole e medie imprese per dirottarli a quelle di media capitalizzazione. È un provvedimento che va contro gli interessi del nostro Paese e per questa ragione il Movimento 5 Stelle darà battaglia nel voto finale nella plenaria di Strasburgo".