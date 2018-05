Mulè (Fi): contratto Lega-M5S dimentica Sud, non è di centrodestra

Roma, 17 mag. - La bozza di programma di governo Lega e M5S "sul fronte europeo immagina un percorso che non può esistere. L'Italia non può andare con la baionetta su certi tavoli". Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

"Salvini e Berlusconi - ha aggiunto - si parlano, come è normale. Sono alleati. Ma le cose si giudicano in base ai fatti. Io in quella bozza di contratto non ho mai visto parlare di Sud. Non trovo nulla legato agli investimenti e alla questione meridionale. Nutro profonde perplessità su un programma che per alcune parti certa di portare avanti le nostre proposte, sulla pace fiscale, sulla flat tax, sull'immigrazione, ma non si possono mettere insieme le pere con le mele, viene fuori una ricetta indigesta. Sulla giustizia, le tesi portate avanti sono quelle di Nino Di Matteo, sostituto procuratore dell'antimafia. Riprendete quello che disse Di Matteo a Ivrea, nel convegno dei grillini. Si va verso un asse giustizialista e punitivo verso i cittadini italiani. Non è - ha concluso - il programma del centrodestra".