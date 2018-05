Zingaretti: bisogna salvare il Pd, proposta Martina ragionevole

Roma, 17 mag. - "La proposta di Martina a me sembra ragionevole e condivisibile: eleggere un segretario in assemblea e fare il congresso. Nei prossimi mesi dovremo certo discutere e decidere ma anche lottare, batterci, fare opposizione in Parlamento e nei territori. Con il Governo che si sta formando mi sembra difficile che si possa farlo sotto la guida di una commissione congressuale. Dobbiamo salvare il Pd e questa, io credo sia la priorità assoluta". Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.