Danimarca annuncia ritiro delle sue forze speciali dall'Iraq

Roma, 17 mag. - La Danimarca, membro della coalizione internazionale contro lo Stato islamico, ha annunciato oggi il ritiro delle sue forze speciali in Iraq, dopo la vittoria contro l'Isis nel Paese.

"Siamo a un punto in cui possiamo cominciare a rimpatriare le nostre forze speciali, l'Isis non controlla più un territorio significativo in Iraq", ha dichiarato in un comunicato il ministero danese degli Affari esteri, Anders Samuelsen.

La Danimarca, in questo momento, conta qualche decina di militari in Iraq.

(fonte afp)