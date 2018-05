M5S: mai più tragedie sul lavoro, uniti a dolore per operaio Ilva

Roma, 17 mag. - "Ancora una tragedia all'Ilva. A pochi mesi dalla morte del venticinquenne Giacomo Campo, questa mattina un altro operaio di appena 28 anni, Angelo Fuggiano, è morto per un incidente al quarto sporgente. Un ragazzo come tanti che aveva cercato lavoro in quella fabbrica dei veleni per provare a garantire un futuro ai suoi due figli. Ed è proprio alla sua famiglia che oggi va la nostra piú sincera vicinanza". E' il commento dei portavoce M5S al comune di Taranto, in Regione Puglia, al Parlamento italiano e a quello europeo.

"Non siamo piú disposti - proseguono - ad accettare simili tragedie nè a Taranto nè in altre parti d'Italia e siamo già al lavoro per invertire finalmente la rotta. Un lavoro per il quale auspichiamo l'appoggio di tutte le forze politiche. Non servono parole ora servono i fatti. Non si può morire di lavoro".