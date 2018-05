Castelli (M5s): possiamo recuperare 60-70 miliardi

Roma, 17 mag. - "Esattamente i conti con il taccuino non li abbiamo fatti. Però parliamo di 60-70 miliardi che secondo noi si possono recuperare. C`è molto da fare ancora sul quel capitolo che giornalisticamente abbiamo chiamato in questi anni spending review, ma che nessuno ha avuto politicamente il coraggio di affrontare perché aveva le mani legate con lobby e affari". Lo ha detto Laura Castelli, parlamentare del M5s, ad Agorà su Rai3, a proposito del reperimento delle risorse necessarie per l`attuazione delle misure previste nel contratto di governo.