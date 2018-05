Rd Congo, Msf intensifica la risposta all'emergenza Ebola -3

Roma, 17 mag. - Inoltre Msf e il suo centro di ricerche epidemiologiche Epicentre stanno lavorando insieme al ministero della Salute e all`Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per l`implementazione del vaccino per l`Ebola (rVSVDG-ZEBOV-GP), come ulteriore misura di controllo dell`epidemia. Mentre la strategia viene messa in atto, i "pilastri" di un intervento Ebola - trattamento immediato e isolamento dei soggetti malati; tracciamento e monitoraggio dei contatti; informazione delle persone sulla malattia, su come prevenirla e dove cercare assistenza; sostegno all'assistenza sanitaria esistente e modifica temporanea delle usanze nelle sepolture - devono continuare a essere messi in atto per arginare la diffusione della malattia.

Msf lavora in Repubblica Democratica del Congo dal 1981 e oggi ha progetti ordinari e di emergenza in 20 delle 26 province del Paese, nei quali offre cure mediche alle vittime di conflitti e violenze, agli sfollati, oltre a rispondere ad epidemie o pandemie come febbri emorragiche, colera, morbillo e Hiv/Aids.