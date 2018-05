Mulè (Fi): programma Lega-M5s è molto "manettaro"

Roma, 17 mag. - "Il programma governo di Lega e M5S verrà presentato come legalitario ma a me appare molto 'manettaro'". Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

"Chiedere - ha aggiunto - ai ministri di dimettersi se ricevono un avviso di garanzia significa consegnare le chiavi del governo a qualsiasi sostituto procuratore che per un'indagine costringerebbe qualsiasi ministro a dimettersi non prima di una condanna ma prima ancora dell'indagine. La Raggi, se fosse stata ministro, si sarebbe dovuta dimettere". "Poi - ha proseguito Mulè - viene totalmente applicata la massima per cui non esistono innocenti in circolazione ma soltanto colpevoli non individuati. Si parla dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'agente sotto copertura. Una figura che anche Raffaele Cantone ha giudicato totalmente illiberale, perché non va a perseguire una persona che ha commesso un reato, si persegue una persona dopo averla provocata affinché commetta un reato. Poi - ha continuato - si dice di aumentare le intercettazioni, ma io segnalo che il nostro Paese è primo al mondo per numero di intercettazioni e soldi spesi. Poi si parla in maniera continuativa, in questo contratto, di restringere il sistema delle garanzie nei confronti delle persone normali. Questo mi preoccupa non poco. La parte legata alla infrastrutture, poi, mi lascia sconcertato. Quando si dice che la linea ad alta velocità Torino-Lione viene sospesa per una ridiscussione integrale del progetto, si va verso un notevole passo indietro. Così come è un passo indietro rimettere in discussione le opere pubbliche già finanziate. Insomma - ha concluso -, la bozza di contratto che ci è stata sottoposta non è che la brutta copia di quello che era il programma del centrodestra".