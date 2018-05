Gb, Meghan Markle conferma: il padre non parteciperà alle nozze

Roma, 17 mag. - Meghan Markle, futura sposa del principe Harry, ha confermato oggi che il padre Thomas non parteciperà alle nozze, previste per sabato prossismo. Thomas Markle, 73 anni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'impianto di tre stent vascolari: l'operazione ha avuto esito positivo, ma Markle necessita di un periodo di convalescenza, secondo quanto riferito dal sito d'informazione Tmz.

"Purtroppo, mio padre non verrà al nostro matrimonio", ha detto Meghan Markle in un comunicato emesso oggi da Kensington Palace.

(fonte afp)