Brunetta: contratto Lega-M5s è libro dei sogni inattuabile

Roma, 17 mag. - "Da una attenta analisi compiuta sul Contratto di Governo sottoscritto da Lega e Movimento Cinque Stelle, abbiamo osservato che, dal punto di vista giuridico, le clausole e gli intenti vagheggiati dal documento, prima ancora che incostituzionali, sono privi di ogni consistenza, risolvendosi in un 'libro dei sogni', tanto generico quanto inattuabile. Il rischio è evidente: di fronte a un sedicente 'Contratto di governo', il quale in realtà non è altro che un programma elettorale populista e pieno di azzardi, si rischia di consegnare il Paese a una Legislatura di campagna elettorale permanente. Il campionario dell`illegittimità e dell`inopportunità è vasto e variegato". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Ogni proposta enunciata nel Contratto, la gran parte delle quali implica ingentissimi esborsi di risorse pubbliche - aggiunge - è drammaticamente priva di copertura finanziaria, e dunque in contrasto con l`art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale 'ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte'. Nessuna delle ambiziose finalità descritte è supportata dall`indicazione delle risorse per farvi fronte".

"Dalla lettura del documento, è poi assolutamente impossibile, pur con la più elevata dose di buona volontà - conclude - comporre le molteplici misure proposte in un quadro razionale e coerente. Non si vede come possano convivere fra loro, per fare alcuni esempi, la riduzione dell`affollamento carcerario e l`atteggiamento 'pan-penalistico', segnato dalla riespansione delle fattispecie penali e dall`inasprimento delle sanzioni; come possa conciliarsi l`esorbitante impegno di spesa sotteso alle molteplici misure previste nel Contratto, con l`impegno a rispettare le regole europee; a combattere l'evasione ed eliminare le forme di accertamento presuntivo; a ridurre i costi della politica e incentivare l'uso dell'istituto referendario, che è lo strumento di maggior costo. E l`elenco potrebbe continuare a lungo, per tanti punti quanti sono quelli enunciati nel programma".