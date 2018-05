Governo, no comment della Commissione Ue su contratto M5S-Lega

Roma, 17 mag. - "Non abbiamo commenti sugli sviluppi politici in Italia, attendiamo che si concludano i negoziati e poi vedremo i risultati". Così un portavoce della Commissione europea, Alexander Winterstein ha risposto a chi gli chiedeva se l'esecutivo comunitario volesse esprimersi su quanto circolato sul contratto di governo a cui lavorano Movimento 5 Stelle e Lega. "Non entreremo in questo dibattito. Facciamo un passo dopo l'altro - ha detto nella conferenza stampa di metà giornata a Bruxelles - aspettiamo la conclusione del processo costituzionale e poi vedremo i risultati".