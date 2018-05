Biancofiore (Fi): se Di Maio e Salvini fuori è solo spartizione

Roma, 17 mag. - "Se è vero come sembra, al di là degli ultimi rumors che vedono Di Maio premier, ai quali è difficile credere perchè sarebbe l`inspiegabile Waterloo di Salvini che ammetterebbe di essere al governo con solo il suo 17% sacrificando la forza della coalizione, che entrambi i leader di Lega e 5 stelle sarebbero fuori dalla compagine di governo, significa che il patto è esercizio per pura spartizione di poltrone prima del voto. Come noto infatti, a breve scadranno tutti i vertici delle più importanti aziende di Stato, partecipate e Servizi segreti e, anche a fronte della impraticabilità economica del contratto fra Lega e 5 stelle, sembra che il nascente governo sia finalizzato soprattutto alla spartizione di queste poltrone per poi portare il Paese ad un nuovo voto, rafforzati nelle istituzioni economiche e politiche del Paese. In questo progetto però c`è una variabile imprevista qualche settimana fa, la candidabilità di Berlusconi e dunque la vittoria sua e di Forza Italia". Michaela Biancofiore, parlamentare Fe e coordinatore regionale del Trentino Alto Adige.