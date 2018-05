Milano, 17 mag. - Alta volatilità su Piazza Affari che annulla i guadagni e si porta in territorio negativo al giro di boa di metà seduta. L'indice principale Ftse Mib è in calo dello 0,3% a 23.653 punti. In allargamento ulteriore anche lo spread che si porta a 157 punti, con il rendimento del Btp decennale al 2,176%.

Tra le blue chip milanesi colpite le banche: Ubi -3,7%, Mediobanca -2,3%, Unicredit -2%, Intesa Sanpaolo -1,9%. Male anche Mediaset (-2%).