Iran, Gentiloni: Ue rispetta accordi e tutela imprese

Roma, 17 mag. - "L'Ue manterrà i propri impegni sull'accordo per il nucleare iraniano e cercherà, e questo è più complicato, di mettere in campo strumenti di tutela per le imprese che hanno, sulla base dell'accordo, deciso di tornare a investire in Iran. I rischi connessi alle cosiddette sanzioni secondarie sono rischi effettivi e quindi bisognerà vedere fino a che punto si riuscirà a mantenere questi impegni. L'Italia farà la sua parte, il governo ha deciso mesi fa uno strumento nazionale di protezione degli investimenti che soprattutto per le Pmi può avere valore ed efficacia. L'auspicio è che l'Iran non si sottragga a questo accordo". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a margine del vertice Ue di Sofia.

"Per quanto riguarda l'Iran - ha spiegato - si è registrata una convergenza politica molto forte tra tutti i Paesi dell'Unione nel dire che l'Ue deve confermare la propria adesione all'accordo del gennaio 2016 perchè questo accordo fino a ora è stato mantenuto, poi naturalmente si può tornare indietro e dire se l'accordo era giusto, però c'è il principio fondamentale che i patti vengono mantenuti e ci vuole cautela a far corrispondere il cambio di amministrazioni a un cambio di linea sui trattati internazionali".

Nell'Ue, ha concluso, "nessuno di noi pensa minimamente di mettere in discussione le relazioni con il nostro principale alleato, gli Stati Uniti" ma sull'Iran "ci sono differenze tra l'Ue e l'amministrazione Usa, che vanno gestite come si gestiscono le differenze tra alleati".