Gentiloni: con politiche a debito l'Italia rischia

Roma, 17 mag. - "Quello che credo possa creare problemi al nostro Paese è pensare che si possano fare politiche a debito, si possa riprendere una linea di deficit, fare promesse elettorali o post elettorali improbabili e mirabolanti, senza che questo non produca alcuna conseguenza. Non saranno le conseguenze del 2010-2011 perchè gli scenari sono diversi, ma attenzione perchè il patrimonio accumulato negli ultimi 5-6 anni non è dei governi ma dei sacrifici delle famiglie, delle imprese e degli italiani. Mandarle all'aria non sarebbe un danno a me, a Renzi, a Letta, a Monti ma allo sforzo collettivo fatto da una nazione". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, a margine del vertice di Sofia.

"Non faccio - ha aggiunto - il profeta di sventura, anzi come premier il mio compito è quello di sottolineare la solidità della situazione economica del Paese, il contesto diverso dal 2010-2011: abbiamo stabilizzato il debito al 130%, lo stiamo portando al 128 e lo porteremmo al 122%. E' irrealistico fare paragoni con cose capitate 5-6 anni fa", ma non è pensabile "andare fuori strada rispetto a questo percorso così faticoso".

"Le regole - ha concluso Gentiloni - si rispettano, si cambiano, pensate a come abbiamo gestito flessibilità e crisi bancarie, facendo valere le nostre ragioni, che è doveroso".