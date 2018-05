Roma, 17 mag. - "Le coperture per il reddito di cittadinanza ci sono. Solo il primo anno costerà". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, ai microfoni di 'Gioco a Premier', programma di Rai Radio1.

E ancora sullo spread: "A noi interessano i cittadini e non lo spread. Il governo non si è ancora insediato e già subiamo degli attacchi. Non è coerente quella speculazione sullo spread".