Iran denuncia sanzioni Usa e saudite a Hezbollah: "Vergogna"

Roma, 17 mag. - L'Iran ha denunciato oggi le sanzioni degli Stati Uniti e di sei Paesi del Golfo guidati dall'Arabia saudita contro i leader della milizia sciita libanese Hezbollah accusati di sostenere "il terrorismo".

"I cecchini israeliani sparano in un giorno solo a 2.000 manifestanti palestinesi disarmati. La risposta saudita alla vigilia di Ramadan (mese di digiuno islamico) è quella di lavorare con il suo padrone americano per punire la prima forza per liberare il territorio arabo e rompere il mito dell'invincibilità israeliana: Vergogna", ha twittato il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif in riferimento a Hezbollah.

Gli Stati Uniti e sei Paesi del Golfo riuniti nel Centro contro il finanziamento del terrorismo (TFTC) hanno annunciato oggi sanzioni contro alti esponenti di di Hezbollah, incluso il leader Hassan Nasrallah, per "sostegno al terrorismo"