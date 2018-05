Fassina: è ora di dire basta a morti su lavoro, governo faccia dl

Roma, 17 mag. - "Basta. Basta frasi di circostanza. Basta indignazione di facciata. È una strage quotidiana. Anche oggi un operaio morto sul lavoro a Taranto. Ancora, negli appalti. I Presidenti di Camera e Senato convochino una sessione straordinaria del Parlamento per fermare la guerra in corso. Il Governo, benché in uscita, approvi un Decreto condiviso con i capigruppo di M5S e Lega per aumentare il numero di ispettori del lavoro, i controlli e la prevenzione". Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e Uguali, che aggiunge: "Ci stringiamo intorno alla famiglia di Angelo, ai suoi compagni e ai suoi amici".