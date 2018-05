Dazi, Gentiloni: non vogliamo escalation a colpi di tariffe

Roma, 17 mag. - Sulle politiche dei dazi dell'amministrazione Trump "la discussione è stata semplice, per arrivare a una conclusione che dice che nella misura in cui ci sarà, come auspichiamo, una esenzione permanente dei paesi Ue dalle decisioni sui dazi prese dall'amministrazione Trump, l'Ue è pronta a negoziare con spirito collaborativo: non abbiamo nessun vantaggio e interesse a promuovere una escalation a colpi di tariffe". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, a margine del vertice Ue di Sofia.