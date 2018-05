Gentiloni: preoccupazioni Ue su alleanze, debito e migranti

Roma, 17 mag. - "C'è da parte mia, ed è una preoccupazione condivisa da molti leader europei", una "attenzione" sulle "grandi scelte fondamentali", sulla "tenuta del debito" e sull'"efficacia delle politiche migratorie" dell'Italia. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, a margine del vertice Ue di Sofia.

Gentiloni ha spiegato che "non c'è una preoccupazione per il colore politico del governo", anche perchè in Europa "c'è un ventaglio di posizioni politiche che va bene per tutti i gusti". Tuttavia "c'è un'attenzione sulle grandi scelte internazionali sempre condivise dall'Europa, al di là del colore politico dei governi, da Orban a Tsipras, sulla tenuta dei conti e sui risultati delle politiche migratorie, che qui sono vissuti come grandi successi. Sono preoccupazioni - ha concluso Gentiloni - che io personalmente sento e che coincidono con quelle dei leader europei".