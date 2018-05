M.O., Lieberman: dobbiamo lasciare Consiglio Onu diritti umani

Roma, 17 mag. - Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha sollecitato oggi il ritiro del proprio Paese dal Consiglio Onu per i diritti umani, reo di aver condannato l'uccisione di decine di palestinesi da parte di Israele lunedì scorso.

Liberman ha detto che "Israele deve affrontare un doppio attacco, quello dei terroristi di Gaza e quello ipocrita del Consiglio Onu per i diritti umani. Tutte le condanne vogliono indurre Israele a non difendersi, ma non ci riusciranno".

"Dobbiamo immediatamente lasciare il Consiglio Onu per i diritti umani e agire con forza perchè gli Stati Uniti si uniscano a tale iniziativa", ha concluso il ministro, citato da Ynet.