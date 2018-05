Ginefra (Pd): non demonizzare governo, proporre alternative

Roma, 17 mag. - "Abbiamo (hanno) fatto di tutto per farli incontrare e ora inondano la comunicazione di social e giornali per sottolineare la pericolosità di questa saldatura. Fare buona e dura opposizione non significa stigmatizzarne ogni comportamento, ma proporre un`idea altra di governo del Paese ed eventualmente votare loro persino qualche misura se ritenuta giusta". Così sul suo profilo facebook Dario Ginefra, componente di minoranza - nell'area di Michele Emiliano - della Direzione nazionale Pd, in merito al dibattito sulla formazione del governo giallo-verde e alla vigilia dell`assemblea nazionale del Pd del 19 maggio.

"Trascorrere le giornate ad infangarne metodi, ruolo e decisioni, mettendo in discussione a priori le capacità di Governo - sostiene Ginefra - contribuirà solo a farli passare come vittime del sistema e li rafforzerà persino se lavoreranno male. Se gli italiani li hanno votati è perché li hanno ritenuti più idonei al cambiamento e quindi non è ripetendo ogni giorno un mantra che si ribalterà il giudizio popolare. Al lavoro dunque e partiamo da noi stessi per rappresentare la voglia di cambio di passo".