Enel X vince gara Anas, più sicurezza sulla E45 con Smart Tunnel

Roma, 17 mag. - Più sicurezza nelle gallerie della superstrada E45, grazie alla tecnologia innovativa dello 'Smart Tunnel'. Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali, in partnership con le imprese Carlini Signal, azienda romana attiva dal 1979 sugli impianti tecnologici, e Alpiq InTec Italia, filiale italiana del gruppo svizzero attivo nella gestione e manutenzione di impianti tecnologici, si è aggiudicata, a seguito di una gara, un accordo triennale con Anas per il rifacimento di tutti gli impianti delle gallerie dell'Orte-Cesena. Il progetto di innovazione ruota attorno al concetto di 'Smart Tunnel' che mette al centro la sicurezza dell'automobilista, soprattutto in caso di incendio.

"Questo accordo segna l'ingresso di Enel X in un nuovo settore al fianco di partner di primissimo piano", ha dichiarato Francesco Venturini, Responsabile di Enel X. "Siamo particolarmente felici perché l'innovazione tecnologica, che sempre guida l'impegno di Enel X nei sui molti campi di attività, in questo caso è messa al servizio di una causa che ci sta molto a cuore: quella della sicurezza delle persone".

La sicurezza antincendio dei tunnel è un tema cruciale della viabilità autostradale, come dimostrato dagli incidenti nei trafori transalpini, dove è stato riscontrato il raggiungimento di temperature oltre i mille gradi con tempi di estinzione delle fiamme prolungati fino a 48 ore. I lavori riguarderanno tutti gli impianti delle gallerie: dai sistemi di illuminazione, a quelli antiincendio, dalla ventilazione, alla videosorveglianza fino alla segnaletica, integrando in un'unica soluzione sicurezza, efficienza energetica e innovazione tecnologica.

Nel dettaglio, Enel X e i partner Carlini Signal e Alpiq realizzeranno sistemi d'illuminazione LED con telecontrollo, sistemi elettronici per il controllo della velocità, Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia LED, impianti di accumulo di acqua per impianto di spegnimento a idranti, telecamere fisse per la rilevazione delle emissioni e sistemi elettrici di ultima generazione in grado di gestire la comunicazione verso il centro di controllo remoto di Anas.