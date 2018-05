Tim chiede a ministero Cigs, auspica confronto costruttivo

Milano, 17 mag. - Tim ha presentato al Ministero del Lavoro e alle rappresentanze sindacali un progetto di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale. Il progetto "verrà analizzato e discusso con le organizzazioni sindacali nell`auspicabile prospettiva di pervenire a un accordo in tempi rapidi". Lo comunica una nota del gruppo di tlc.

Tim, spiega la società, "ha avviato fin dal mese di gennaio un confronto con le organizzazioni sindacali per individuare le misure a sostegno del piano industriale DigiTIM e in particolare definire un piano organici coerente con le finalità e i target annunciati. Malgrado le numerose occasioni di approfondimento congiunto e le disponibilità manifestate dall`azienda a un costruttivo e risolutivo confronto, non è stato possibile raggiungere una soluzione condivisa e adeguata alle sfide di trasformazione dell`azienda: sfide imprescindibili per rispondere efficacemente ai cambiamenti tecnologici e produttivi imposti dal mercato".

"La necessità di salvaguardare gli obiettivi industriali unitamente alle esigenze di sostenibilità economica e organizzativa dei livelli occupazionali - conclude Tim - rendono quindi inevitabile da parte di Tim la presentazione al Ministero del Lavoro e alle rappresentanze sindacali di un progetto di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale".