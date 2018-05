Borsa, Milano positiva +0,42% ma lo spread sale ancora: 154 punti

Roma, 17 mag. - Persiste la volatilità sui mercati guardando all'Italia. A metà giornata lo spread Btp-Bund, che aveva aperto in lieve moderazione dopo i forti rialzi di ieri, si rimette su un percorso rialzista a quota 154 punti base, con i rendimenti dei titoli sulla scadenza decennale che aumentano al 2,17 per cento. Nel frattempo alla Borsa di Milano l'indice Ftse-Mib smorza i guadagni allo 0,42 per cento, dopo che negli scambi iniziali il rimbalzo seguito al forte calo di ieri aveva raggiunto l'1 per cento.

La volatilità sui mercati italiani è stata innescata dall'idea, trapelata da indiscrezioni di stampa ma poi non adottata, che nel programma di governo Movimento 5 Stelle e Lega potesse comparire la richiesta alla Bce di "condonare" all'Italia l'equivalente di 250 miliardi di euro di debito pubblico, rispetto ai titoli rilevati dall'istituzione con il Qe.