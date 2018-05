Ilva, Poletti: serve impegno straordinario sulla sicurezza

Roma, 17 mag. - "Profondamente addolorato, esprimo le mie condoglianze alla famiglia di Angelo Fuggiano". E' quanto afferma il ministro del lavoro Giuliano Poletti in un comunicato.

"Questa ennesima tragedia conferma la necessità di un impegno straordinario per migliorare l`efficacia delle attività di controllo del rispetto delle normative sulla sicurezza, rafforzare le azioni e gli strumenti di prevenzione dei rischi, favorire maggiori investimenti in sicurezza da parte delle imprese, assicurare ai lavoratori un`effettiva formazione specifica. Lavorare in sicurezza è un diritto di tutti. E serve l`impegno di tutti per affermarlo in modo compiuto".