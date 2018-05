M5S: M2 da Cologno a Vimercate opera prioritaria per territorio

Milano, 17 mag. - Il M5S Lombardia ha depositato una mozione sul prolungamento della linea M2 da Cologno Monzese (Milano) a Vimercate (Monza) che sarà discussa nel Consiglio regionale lombardo del 22 maggio. La mozione sollecita la Giunta lombarda perché sia attivato "un tavolo di lavoro tra le istituzioni e gli enti interessati per dare concreta attuazione" allo studio di fattibilità dell`opera. A prevedere "sin d'ora il necessario finanziamento" per quanto di competenza della Regione Lombardia e "a sensibilizzare Metropolitana Milanese a concludere il progetto preliminare" entro quest'anno.

Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia e primo firmatario dell'atto, in una nota ha spiegato: "Mi auguro in una convergenza da parte di tutte le forze politiche: va risolto un nodo burocratico che sta allungando inutilmente i tempi di realizzazione dello studio di fattibilità. E` una questione di metodo più che politica. L`accordo per lo studio preliminare è stato sottoscritto a dicembre, il Comune di Milano non ha ancora formalizzato l`incarico. Quasi sei mesi per prendere l`impegno di spesa e la sottoscrizione dell`incarico a Metropolitane Milanesi sono troppi per un`opera prioritaria per il territorio. In questa fase preliminare, allungare inutilmente i tempi va contro gli interessi dei cittadini".