Ilva, Palombella: basta incidenti mortali sul lavoro

Roma, 17 mag. - "Dopo l'ennesimo incidente che allunga la lista delle vittime sul lavoro e che ha colpito un operaio di 35 anni dell'area Impianti maritmi all'Ilva di Taranto nasce ancor più la necessità che si arrivi presto a un'intesa". Lo afferma Rocco Palombella, segretario generale della Uilm. "Questo dimostra inoltre come non basti un accordo qualsiasi, ma un buon accordo che definisca gli assetti societari e le responsabilità, Ia tutela dell'ambiente, la salvaguardia dei livelli occupazionali e che sancisca il superamento del sistema degli appalti", continua. "Sono convinto che un'azienda siderurgica importante debba puntare ad avere una strategia forte sul piano della salute e sicurezza che riguardi tutti i lavoratori che operano sugli impianti degli stabilimenti. Strategia che inevitabilmente si indebolisce quando alcune mansioni vengono cedute all'esterno", aggiunge Palombella. "Episodi come quelli accaduti questa mattina sono una grave perdita per tutti. L'Ilva ha bisogno di riprendersi la sua dignità e di prendersi cura dei lavoratori. L'amministrazione straordinaria inevitabilmente ha contribuito a generare in questi anni un clima di incertezze che minano alla salute e sicurezza dei lavoratori", sottolinea. "Invochiamo uno sciopero immediato di tutti gli stabilimenti siderurgici in Italia, unito a quello di Taranto che è già iniziato, per dire basta alle morti sul lavoro".