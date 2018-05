Ilva, Bentivogli: da mesi denunciamo gravi inefficienze sicurezza

Roma, 17 mag. - "Una situazione vergognosa e non più tollerabile, sono mesi che stiamo denunciando le gravi inefficienze sulla sicurezza dei lavoratori e dell`impianto". E' quanto afferma Marco Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl commentando la morte dell'operaio della Ferplast dell'appalto Ilva.

"La gestione commissariale è inadempiente anche sugli aspetti minimi e basilari della sicurezza dello sito, che ricordiamo essere il maggior impianto siderurgico d`Europa, ci sono casi di lavoratori che sono costretti a farsi cucire all`esterno le imbragature eludendo quindi anche l`omologatura delle stesse. Come carenti sono i dispositivi per la sicurezza personale, per non parlare della manutenzione degli impianti ormai ai minimi. Da subito proclameremo mobilitazione di tutto il gruppo: bisogna finirla col giocare con la pelle dei lavoratori è una vergogna per un paese civile. Da subito vanno assicurati e ripristinati gli standard di sicurezza conseguentemente va accelerata la partita con ArcelorMittal sulla cessione dell`impianto e l`implementazione e l`ammodernamento dello stesso. Un abbraccio forte e le nostre condoglianze alla famiglia di Angelo. Lotteremo anche per lui, un lavoro in cui si perde la vita è una vergogna nazionale".