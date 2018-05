Gaza e Gerusalemme, Turchia: domani a Istanbul "vertice islamico"

Roma, 17 mag. - "II vertice islamico che si terrà domani a Istanbul discuterà le posizioni ed i passi degli Stati musulmani per la difesa della questione palestinese e di Gerusalemme attraverso la cooperazione e la solidarietà con lo Stato e il popolo della Palestina". Lo ha detto oggi in un comunicato, un portavoce della presidenza turca, come riporta oggi l'agenzia di stampa turca Anadolu.

Martedì scorso il presidente turco aveva convocato un vertice straordinario della Conferenza di Cooperazione Islamica con la partecipazione dei leader e capi di stato dei Paesi membri con l'obiettivo di dare una risposta unitaria alla strage di palestinesi della scorsa settimana durante le proteste alla frontiera della Striscia di Gaza contro il trasferimento dell'ambasciata Usa in Gerusalemme.

"Il vertice discuterà anche la violazione da parte degli Stati Uniti con il trasferimento della sua ambasciata nella città santa di Gerusalemme oltre agli ultimi sviluppi emersi dopo l'uccisione di palestinesi innocenti che avevano partecipato a manifestazioni pacifiche a Gaza", ha aggiunto il portavoce presidenziale.